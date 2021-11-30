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Общество

Видео: Битва со снегом — как справились коммунальщики

В Псковской области за сутки выпала треть месячной нормы осадков. И хотя синоптики называют это обычным явлением для конца ноября, снегопад стал настоящим испытанием для горожан и коммунальных служб. Корреспондент ПАИ измерил высоту сугоробов и проехал по улицам города, чтобы посмотреть, кто победил в битве со снегом.

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