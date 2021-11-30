Борис Елкин рассказал о том, как коммунальные службы справились в городе со снегопадом
Глава администрации Пскова Борис Елкин рассказал о том, как коммунальные службы справились в городе со снегопадом.
«Мы прогноз погоды смотрели, поэтому ожидали снегопад. Поэтому сразу, как только пошёл снег, спецтехника выехала в город. Чистили машины дорогу или нет, определить легко по снежному валу, который находится с края проезжей части. Много вопросов возникает о дворах. Будем работать с управляющими компаниями, но надо не забывать, что и жителям надо обращаться в свои УК. Они им платят деньги за эту очистку. Поэтому важно вести претензионную работу с управляющими компаниями, если они некачественно оказывают свои услуги», — сказал Борис Елкин
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