Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Тала Нещадимова: Все уже расслабились и забыли, что такое зима в Пскове

По прогнозам синоптика, снег в Пскове ещё будет валить. Фото Арсения Тимашова

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова дала прогноз снегопадов на ближайшее время.

«Зима пришла вовремя. Почему так много снега? Потому что так часто бывает на территории Псковской области. Просто все уже расслабились и забыли, что такое зима в Пскове. Будет ли ещё снег? Будет. 2-3 декабря, возможно, 8 декабря», — сказала главный синоптик Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

30 ноября 2021

Районный суд заслушал показания новых свидетелей по делу о резонансном ДТП в Псковском районе

30 ноября 2021

Где же выход: житель Латвии Сергей Кривошеев ограничен в праве выезда за пределы России судебным приставом
30 ноября 2021

Проект бюджета Пскова обсудили на публичных слушаниях
30 ноября 2021

КДМ — элита «спецназа» по борьбе со снегом
30 ноября 2021

Тала Нещадимова: Все уже расслабились и забыли, что такое зима в Пскове
30 ноября 2021

Фоторепортаж: Губернатор Псковской области наградил победителей акции «Губернаторский дневник»
30 ноября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: «отличное» чаепитие
30 ноября 2021

Более 130 млн рублей направят на ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...