Тала Нещадимова: Все уже расслабились и забыли, что такое зима в Пскове
Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова дала прогноз снегопадов на ближайшее время.
«Зима пришла вовремя. Почему так много снега? Потому что так часто бывает на территории Псковской области. Просто все уже расслабились и забыли, что такое зима в Пскове. Будет ли ещё снег? Будет. 2-3 декабря, возможно, 8 декабря», — сказала главный синоптик Псковской области.
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