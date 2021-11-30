КДМ — элита «спецназа» по борьбе со снегом

21:10, 30 ноября 2021, ПАИ

Первыми жертвами снегопада становятся водители. От снега проезжая часть сужается, сцепление с дорогой становится плохим. В такую погоду лучше не торопиться. В борьбе со снегом в Пскове приняли участие как большие машины, так и люди с лопатами.

КДМ — комбинированная дорожная машина. По улицам эти автомашины ходят парами: двух как раз хватает на половину ширины дороги.

Вне снегопада Псков круглосуточно убирают 50 спецмашин. Работают коммунальщики в две смены — ночью и днём. За смену каждая машина проезжает около 200 километров. Задача двойная: сыпать реагенты, которые топят снег почти до асфальта, и сдвигать его к краю проезжей части. Без обработки солевой основой на дорогах будут образовываться снежные накаты и наледи.

Все улицы Пскова сгруппированы по принципу значимости. Приоритет в уборке отдаётся главным магистралям: это Октябрьский и Рижский проспекты, улицы Коммунальная, Юбилейная.