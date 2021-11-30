Где же выход: житель Латвии Сергей Кривошеев ограничен в праве выезда за пределы России судебным приставом

22:05, 30 ноября 2021, ПАИ



Житель Латвии Сергей Кривошеев, который приехал в Псковскую область, чтобы решить судебные вопросы, не может покинуть Россию. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Псковской области.

В ведомстве отметили, что на принудительном исполнении в отношении Сергея Кривошеева находятся три исполнительных производства, а судебный пристав-исполнитель применил к нему меры принудительного характера. Одна из них — должник ограничен в праве выезда за пределы России.

Ранее представители ведомства в беседе с корреспондентом «АиФ-Псков» и с самим Сергеем Кривошеевым не исключали, что в связи со спецификой ситуации ему могут пойти навстречу и выпустить в Латвию, где он постоянно проживает.

