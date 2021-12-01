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Общество

Чай пили, о жизни говорили. В гостях у губернатора

 Фото Арсения Тимашова.

Восьмой год «Комсомольская правда – Псков» проводит акцию «Губернаторский дневник». Самые лучшие ученики в конце года собираются на чаепитие с губернатором, где рассказывают о своей жизни, учёбе, делятся планами на будущее, задают главе региона самые разные вопросы о его семье, детстве, увлечениях. 

Чтобы встретиться с губернатором в течение учебного года школьники области стремятся получить за свои знания как можно больше пятёрок. Каждый год в таком конкурсе участвуют сотни учеников со второго по 11-й класс. Заявки поступают со всех уголков области. За всё время проведения акции «Губернаторский дневник» с 2014 года на приёме у главы региона побывало около сотни отличников. 

На мероприятие ребята приходят со своими дневниками, в которых губернатор области оставляет автографы и персональные пожелания. У участников есть традиция в завершение встречи садиться в кресло главы Псковской области и загадывать желания. 

В этом году на чаепитие были приглашены 16 ребят и их родители. Несмотря на снегопад, жители отдалённых районов решили не пропускать встречу. Например, мама Глеба Смирнова рассказала, что добирались до Пскова из Пустошки три часа и ничуть не пожалели. 

Сегодня дети побывали в кабинете губернатора, вместе с ним подписали несколько важных документов с помощью планшета, позвонили главе администрации Пскова Борису Елкину и поинтересовались, как обстоят дела с ФОКОТом у школы № 20. А ещё Михаил Ведерников показал ребятам телефон, по которому с ним связывается президент Владимир Путин. Также дети рассказали Михаилу Ведерникову о своих мечтах — в будущем они хотят стать врачами, программистами, политиками. Одна школьница из Бежаниц рассказала, что хочет быть пилотом, как её дедушка, ещё одна девочка собирается стать дирижёром. Помимо учёбы, у юных псковичей много разных увлечений — это и бокс, и футбол, и гимнастика, и игра на гитаре. 

В завершение дня школьники и их родители отправились на экскурсию в «Кванториум». В детском технопарке гостям показали лаборатории, в которых ребята проектируют и проводят исследования с использованием современного высокотехнологичного оборудования. Запускали квадрокоптер, узнали, как создаются компьютерные игры, рассмотрели 3D-макет Гремячей башни. 

Всем победителям акции «Губернаторский дневник» вручили памятные подарки от главы региона, а родителям — благодарственные письма администрации Псковской области за достойное воспитание ребёнка. 

Все подробности о том, как стать участником акции «Губернаторский дневник», читайте на сайте «Комсомольская правда – Псков» и на сайте Псковского агентства информации.

Больше фотографий с мероприятия здесь. 

 

Надежда Назаренко.

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