Пять человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки

11:54, 01 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончалось ещё пять человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1086 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 66 368 случаев COVID-19 (193 — за прошедшие сутки). 57 534 пациента вылечились от коронавируса, из них 265 – за минувшие сутки. Напомним, новый очаг COVID-19 зафиксировали на территории Порховской школы-интерната.