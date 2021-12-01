Пять человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки
В Псковской области от коронавируса скончалось ещё пять человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1086 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 66 368 случаев COVID-19 (193 — за прошедшие сутки). 57 534 пациента вылечились от коронавируса, из них 265 – за минувшие сутки. Напомним, новый очаг COVID-19 зафиксировали на территории Порховской школы-интерната.
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