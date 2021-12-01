Зарплаты тренеров в Пскове планируется мониторить

11:57, 01 декабря 2021, ПАИ

В Пскове планируется мониторить зарплаты спортивных тренеров. Такую инициативу предложила глава города Елена Полонская на совместном заседании комитетов Псковской городской Думы 1 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Елены Полонской, повышенные ставки тренерского состава уже заложены в плановый бюджет города Пскова. Это подтвердила и начальник финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт.

Елена Полонская попросила комитет по спорту администрации города направлять все необходимые документы, чтобы администрация «объективно владела всей ситуацией».

«Мы не понимаем, что происходит с заработной платой у тренеров. Мы на сегодняшний день хотим владеть ситуацией, мониторить зарплаты эти», - сказала Полонская.

Кроме того, она поинтересовалась, предусмотрена ли в бюджете индексация зарплат учителям. Тамара Винт заверила, что на эти цели ожидаются поступления средств, индексация должна быть включена в бюджет города на втором чтении.