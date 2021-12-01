Около 62 млн рублей потратят на реконструкцию ливневки в микрорайоне «Сиреневый бульвар» в Пскове

12:07, 01 декабря 2021, ПАИ

В Пскове на реконструкцию ливневой канализации в районе микрорайона «Сиреневый бульвар» потратят 61 млн 830,4 тысячи рублей. Об этом заявила начальник финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт на совместном заседании комитетов Псковской городской Думы 1 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, кроме того, на реконструкцию магистральных инженерных сетей водоотведения и сооружений на них на улице Линейной в Пскове заложат в бюджете города 82 млн 440,6 тысячи рублей.

На устройство внутриквартальных сетей инженерно-технического обеспечения микрорайона «Сиреневый бульвар» Пскова — 59 млн 789,8 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что все комитеты Псковской городской Думы рекомендовали принять проект бюджета Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении на ближайшей сессии гордумы.