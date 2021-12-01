Водозабор за 20 млн рублей начнут строить в микрорайоне Псковкирпич в Пскове в 2022 году

12:18, 01 декабря 2021, ПАИ

В 2022 году в Пскове в микрорайоне Псковкирпич начнется строительство водозабора, на эти цели потратят около 20 млн рублей. Об этом заявила начальник финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт на совместном заседании комитетов Псковской городской Думы 1 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы выделяем порядка 19,9 млн на программу «Чистая вода», на самом деле нужна другая сумма. Но хотелось бы узнать, на что идут эти почти 20 млн?» - поинтересовался депутат Псковской гордумы Александр Баев.

Тамара Винт пояснила, что в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2022 году запланированы средства на оплату законтрактованных обязательств МП Пскова «Горводоканал» на строительство водозабора в составе основной и резервной артезианских скважин, станции водоподготовки и насосной станции второго подъёма с резервуарами чистой воды в микрорайоне Псковкирпич, на что потратят 18 млн 777,4 тысячи рублей. Кроме того, строительный контроль по объекту «Строительство водозабора в составе основной и резервной артскважин, станции водоподготовки насосной станции II подъёма с резервуарами чистой воды в микрорайоне Псковкирпич» обойдется бюджету города в 1 млн 92 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что все комитеты Псковской городской Думы рекомендовали принять проект бюджета Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении на ближайшей сессии гордумы.