Алексея Несмашного предложили утвердить заместителем главы администрации Пскова
На утверждение депутатов Псковской городской Думы в качестве заместителя главы администрации Пскова, который будет курировать социальную сферу, будет предложена кандидатура Алексея Несмашного. Об этом сообщил сити-менеджер Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 декабря.
«На социальное направление есть кандидат – Алексей Несмашный, имеет большой опыт работы с молодёжью, достаточно коммуникабельный и ответственный», – сказал Борис Елкин.
Алексей Несмашный родился в Саратове. Окончил Саратовскую государственную юридическую академию, квалификация «политолог». Аспирантура – в РАНХиГС при президенте РФ. Работал в некоммерческом секторе, на руководящих должностях в коммерческих компаниях.
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