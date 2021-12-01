Алексея Несмашного предложили утвердить заместителем главы администрации Пскова

12:41, 01 декабря 2021, ПАИ

На утверждение депутатов Псковской городской Думы в качестве заместителя главы администрации Пскова, который будет курировать социальную сферу, будет предложена кандидатура Алексея Несмашного. Об этом сообщил сити-менеджер Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 декабря.

«На социальное направление есть кандидат – Алексей Несмашный, имеет большой опыт работы с молодёжью, достаточно коммуникабельный и ответственный», – сказал Борис Елкин.

Алексей Несмашный родился в Саратове. Окончил Саратовскую государственную юридическую академию, квалификация «политолог». Аспирантура – в РАНХиГС при президенте РФ. Работал в некоммерческом секторе, на руководящих должностях в коммерческих компаниях.