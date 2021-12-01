Борис Елкин: Прямые эфиры – это экспромт

13:06, 01 декабря 2021, ПАИ

Глава администрации города Пскова Борис Елкин рассказал, что не готовится к пятничным эфирам и часто импровизирует, отвечая то, что он знает. А если на какой-то вопрос не может ответить, то всегда старается уточнять. Об этом глава администрации города рассказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 1 декабря.

Также Елкин рассказал о том, что иногда бывает трудно общаться с псковичами во время эфира, но для него это часть работы, поэтому он не обращает внимания на негативные комментарии и старается отвечать на волнующие вопросы граждан.

Из-за большого количества поступающих жалоб на неубранный на дорогах снег 29 и 30 ноября, а также в связи с жалобами на затрудненное движение на дорогах глава администрации города Пскова Борис Елкин призвал псковичей проводить работу с управляющими компаниями, а также доносить до сотрудников компаний, чтобы они ответственно исполняли обязанности.

«Выпало большое количество осадков. Вчера были жалобы по тротуарам и дворам, сегодня все еще остаются жалобы по тротуарам, которые являются слабым местом. Сейчас остались дворы и межквартальные проезды, и вчера с управляющими компаниями собирались для решения всех этих проблем. Надеюсь, что они справятся, так как вопросов к ним много», - резюмировал Елкин, ответив, что в дальнейшем будет проводиться работа среди УК.