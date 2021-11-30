Прохладное купание души: татарский театр показал псковичам «Ту, которую не ждали»

13:42, 01 декабря 2021, ПАИ

В этом году Псков впервые посетил Альметьевский татарский драматический театр. Труппа привезла два спектакля - «Магазин» и «Та, которую не ждали». Последняя постановка была представлена 30 ноября в рамках «Потапов-феста». Зрители очутились в объятиях Смерти - женственной, притягательной и жизнеутверждающей.

На сцене Псковского драмтеатра ожила красивая испанская легенда, которая легла в основу пьесы Алехандро Касоны «Утренняя фея». Историю о том, что жизнь нужно ценить, а смерти не бояться, поставил режиссер театра и кино, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Потапов.

Четыре года назад в семью пришло несчастье — утонула старшая дочь Анжелика, едва успевшая выйти замуж. Тело найти так и не удалось, поэтому безутешная мать решила установить бессрочный траур. В доме перестал звучать смех, детям запретили играть и гулять у реки, любое проявление любви и нежности каралось строгим взглядом хозяйки.

Всё меняется в тот день, когда на пороге появляется загадочная и красивая Странница. Она ничего не просит, кроме как согреться у очага. Зритель не сразу понимает, кто эта женщина в черном обличье (её играет заслуженная артистка Татарстана Мадина Гайнуллина). Но в один прекрасный момент осознаешь, что откуда-то издалека пожаловала та, кого чаще изображают в плаще и с косой.

В спектакле нет ничего общего с привычным нам образом смерти, здесь тонко переплелись испанские мотивы и татарский фольклор, мифология и современность. Смерть — это не страшная старуха, а молодая женщина, которая страдает от одиночества и невозможности быть любимой. Её удел - «понимать все боли, не умея плакать... Обладать всеми чувствами женщины — и не знать радости, которую они приносят. Быть приговоренной убивать всегда, всегда, — и никогда не умереть». Лишь дети могут разгорячить её сердце, весело водить безумный хоровод, не ведая, что играют со Смертью.

В ту самую ночь, когда несколько лет назад пропала Анжелика, Смерть пришла забрать её мужа Мартина. Но проспала, утомлённая детьми, и история повернулась вспять. Мартин приносит промокшую до нитки девушку, как две капли воды похожую на его жену. Хозяйка с трудом соглашается оставить незнакомку в доме, но принимает это как дар Божий — ведь она с того же берега, тоже надеялась на «прохладное купание души». Только живая. В итоге Адела становится спасением для погибающей семьи.

На смену мрачноватому первому действию приходят яркие костюмы, песни, танцы, прыжки через костёр. Мать ожила, сменила траурный наряд на красивое платье и души не чает в новой «дочери», а Адела наконец-то обрела семью. Но Дед подозревает, что рано или поздно это всё закончится — Смерть всегда исполняет свои обещания. И она приходит. По-прежнему холодная и сдержанная, но не отталкивающая.

«Та, которую не ждали» - своего рода триллер с элементами детектива. Постановка держит внимание до самой развязки: за кем Смерть пришла в этот дом, в чём её миссия? Поначалу она и сама не знает ответов на эти вопросы. И лишь когда в пустой дом, жители которого отправились на праздник солнцестояния на берегу реки, врывается женщина в откровенном платье, всё становится ясно.

Смерть дожидалась ту, которую все давно похоронили, — псевдоутонувшую дочь, на самом деле сбежавшую с любовником. Об этом знал лишь обманутый муж, но он молчал во имя сохранения доброго имени бывшей возлюбленной. Анжелика вернулась в родной дом за утешением после четырёх лет скитаний и развратной жизни. «Пожертвовав всем ради страсти, нельзя потом возвращаться, как трусливая собака, и просить крошки с собственного стола», - справедливо подмечает Смерть и зовёт её за собой. Аргументы такие: не разрушать семью второй раз и дать всем право на счастье. Этакая смерть во благо.

В конце постановки Мадина Гайнуллина надевает крылья — с ними обычно изображают древнееврейского ангела смерти Азраила, посланника Бога, который забирает души умерших. Этот ангел вернул в дом любовь и радость, помог осознать, что самая великая ценность — это жизнь, что память должна быть светлой, не омрачающей существование всем окружающим. Смерть покинула дом, а зрители уходили из театра с ощущением, что жизнь продолжается, несмотря на все потери, что смерть неизбежна, но её не нужно бояться. Именно она порой дарит жизнь, гармонию и счастье.

Спектакль шёл на татарском языке с синхронным аудиопереводом, и восприятию это совершенно не мешало. Постановка была масштабной, зрелищной и эмоционально глубокой. Этому способствовали и изумительные костюмы, и хореография, и музыка, и свет, и великолепная актерская игра. Не зря говорят, что Альметьевский театр — один из самых сильных национальных театров России. На мой взгляд, это именно то, что нужно любителям современного театра без перегибов. Здесь есть и перфоманс, и чувственность, и страсть — всего в меру. Спасибо актёрам за эталонную игру, эстетическое наслаждение и возможность поразмышлять!