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Культура

Прохладное купание души: татарский театр показал псковичам «Ту, которую не ждали»

Фото Игоря Ефименко

В этом году Псков впервые посетил Альметьевский татарский драматический театр. Труппа привезла два спектакля - «Магазин» и «Та, которую не ждали». Последняя постановка была представлена 30 ноября в рамках «Потапов-феста». Зрители очутились в объятиях Смерти - женственной, притягательной и жизнеутверждающей.

Фото Игоря Ефименко

На сцене Псковского драмтеатра ожила красивая испанская легенда, которая легла в основу пьесы Алехандро Касоны «Утренняя фея». Историю о том, что жизнь нужно ценить, а смерти не бояться, поставил режиссер театра и кино, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Потапов.

Четыре года назад в семью пришло несчастье — утонула старшая дочь Анжелика, едва успевшая выйти замуж. Тело найти так и не удалось, поэтому безутешная мать решила установить бессрочный траур. В доме перестал звучать смех, детям запретили играть и гулять у реки, любое проявление любви и нежности каралось строгим взглядом хозяйки.

Фото Игоря Ефименко

Всё меняется в тот день, когда на пороге появляется загадочная и красивая Странница. Она ничего не просит, кроме как согреться у очага. Зритель не сразу понимает, кто эта женщина в черном обличье (её играет заслуженная артистка Татарстана Мадина Гайнуллина). Но в один прекрасный момент осознаешь, что откуда-то издалека пожаловала та, кого чаще изображают в плаще и с косой.

Фото Игоря Ефименко

В спектакле нет ничего общего с привычным нам образом смерти, здесь тонко переплелись испанские мотивы и татарский фольклор, мифология и современность. Смерть — это не страшная старуха, а молодая женщина, которая страдает от одиночества и невозможности быть любимой. Её удел - «понимать все боли, не умея плакать... Обладать всеми чувствами женщины — и не знать радости, которую они приносят. Быть приговоренной убивать всегда, всегда, — и никогда не умереть». Лишь дети могут разгорячить её сердце, весело водить безумный хоровод, не ведая, что играют со Смертью.

Фото Игоря Ефименко

В ту самую ночь, когда несколько лет назад пропала Анжелика, Смерть пришла забрать её мужа Мартина. Но проспала, утомлённая детьми, и история повернулась вспять. Мартин приносит промокшую до нитки девушку, как две капли воды похожую на его жену. Хозяйка с трудом соглашается оставить незнакомку в доме, но принимает это как дар Божий — ведь она с того же берега, тоже надеялась на «прохладное купание души». Только живая. В итоге Адела становится спасением для погибающей семьи.

Фото Игоря Ефименко

На смену мрачноватому первому действию приходят яркие костюмы, песни, танцы, прыжки через костёр. Мать ожила, сменила траурный наряд на красивое платье и души не чает в новой «дочери», а Адела наконец-то обрела семью. Но Дед подозревает, что рано или поздно это всё закончится — Смерть всегда исполняет свои обещания. И она приходит. По-прежнему холодная и сдержанная, но не отталкивающая.

Фото Игоря Ефименко

«Та, которую не ждали» - своего рода триллер с элементами детектива. Постановка держит внимание до самой развязки: за кем Смерть пришла в этот дом, в чём её миссия? Поначалу она и сама не знает ответов на эти вопросы. И лишь когда в пустой дом, жители которого отправились на праздник солнцестояния на берегу реки, врывается женщина в откровенном платье, всё становится ясно.

Фото Игоря Ефименко

Смерть дожидалась ту, которую все давно похоронили, — псевдоутонувшую дочь, на самом деле сбежавшую с любовником. Об этом знал лишь обманутый муж, но он молчал во имя сохранения доброго имени бывшей возлюбленной. Анжелика вернулась в родной дом за утешением после четырёх лет скитаний и развратной жизни. «Пожертвовав всем ради страсти, нельзя потом возвращаться, как трусливая собака, и просить крошки с собственного стола», - справедливо подмечает Смерть и зовёт её за собой. Аргументы такие: не разрушать семью второй раз и дать всем право на счастье. Этакая смерть во благо.

Фото Игоря Ефименко

В конце постановки Мадина Гайнуллина надевает крылья — с ними обычно изображают древнееврейского ангела смерти Азраила, посланника Бога, который забирает души умерших. Этот ангел вернул в дом любовь и радость, помог осознать, что самая великая ценность — это жизнь, что память должна быть светлой, не омрачающей существование всем окружающим. Смерть покинула дом, а зрители уходили из театра с ощущением, что жизнь продолжается, несмотря на все потери, что смерть неизбежна, но её не нужно бояться. Именно она порой дарит жизнь, гармонию и счастье.

Фото Игоря Ефименко

Спектакль шёл на татарском языке с синхронным аудиопереводом, и восприятию это совершенно не мешало. Постановка была масштабной, зрелищной и эмоционально глубокой. Этому способствовали и изумительные костюмы, и хореография, и музыка, и свет, и великолепная актерская игра. Не зря говорят, что Альметьевский театр — один из самых сильных национальных театров России. На мой взгляд, это именно то, что нужно любителям современного театра без перегибов. Здесь есть и перфоманс, и чувственность, и страсть — всего в меру. Спасибо актёрам за эталонную игру, эстетическое наслаждение и возможность поразмышлять! 

Ульяна Ловыгина
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