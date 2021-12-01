Украшение Пскова дизайнерскими люками начнётся в 2022 году

14:13, 01 декабря 2021, ПАИ

Украшение Пскова дизайнерскими люками начнётся в 2022 году. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 декабря.

Борис Елкин отметил, что дизайн разработал псковский специалист. На новых крышках люков будут изображены эмблемы Пскова и Псковской области. В настоящее время проект проходит согласования.

Какие люки могли бы украсить Псков, читайте в специальном материале Псковского агентства информации.