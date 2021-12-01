Проект по созданию экомебели Плюсского перерабатывающего комбината выдвинут на «Народное признание»

14:22, 01 декабря 2021, ПАИ



Проект по созданию экомебели Плюсского перерабатывающего комбината выдвинут на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Экомышление». Как отмечается в заявке предприятия, экомебель, в отличии от традиционной деревянной, не впитывает влагу, не гниет, не реагирует на перепады температур.

«В производстве мы не используем древесину, что позволяет сохранять деревья от вырубки. Две композитные скамьи — одно спасенное дерево», - подчеркнули на заводе.

Линию по производству полимерно-песчаных изделий, которые являются экологически безопасными, на предприятии запустили в этом году. Сейчас налажено производство парковых экоскамеек, в перспективе завод начнёт выпускать эколавки, парковые диваны, полукруглые скамьи, комплекты уличной мебели, террасную доску, уличные кашпо и многое другое.

Ещё один экологический проект Плюсского перерабатывающего комбината — выпуск пакетов из переработанных отходов для федеральной акции «Вода России», которая проходит с целью очистки берегов водоёмов от мусора.

Плюсский перерабатывающий комбинат – ведущее предприятие по переработке использованных пластиковых материалов полного цикла на Северо-Западе России. Он заработал в марте 2018 года. Главными источниками сырья являются производственные предприятия, торговые сети, логистические и мусоросортировочные центры. Основная продукция завода - пакеты и пленки в различных вариантах исполнения, в том числе, с индивидуальным дизайном. Свою продукцию предприятие поставляет в маркетплэйсы, государственные учреждения, сетевые магазины, крупные производственные предприятия, нефтегазовый сектор.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.