ФОКОТ у школы №20 в Пскове планируют построить в следующем году
В Пскове ФОКОТ у школы №20 планируют построить в следующем году. Об этом заявил глава администрации Пскова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 декабря.
Борис Елкин напомнил, что с вопросом о строительстве ФОКОТа к нему накануне обратились победители конкурса «Губернаторский дневник».
«Сейчас идут конкурсные процедуры, постараемся, чтобы к следующему учебному году дети смогли уже заниматься там», - отметил Елкин.
Глава администрации города обратил внимание, что во многих учебных заведениях города нет стадионов или даже ограждений, и подчеркнул, что эти вопросы будут решаться вместе с региональным комитетом по образованию.
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