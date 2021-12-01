ФОКОТ у школы №20 в Пскове планируют построить в следующем году

15:03, 01 декабря 2021, ПАИ

В Пскове ФОКОТ у школы №20 планируют построить в следующем году. Об этом заявил глава администрации Пскова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 декабря.

Борис Елкин напомнил, что с вопросом о строительстве ФОКОТа к нему накануне обратились победители конкурса «Губернаторский дневник».

«Сейчас идут конкурсные процедуры, постараемся, чтобы к следующему учебному году дети смогли уже заниматься там», - отметил Елкин.

Глава администрации города обратил внимание, что во многих учебных заведениях города нет стадионов или даже ограждений, и подчеркнул, что эти вопросы будут решаться вместе с региональным комитетом по образованию.