Расписание движения трёх автобусов изменится в Пскове с 3 декабря

14:58, 01 декабря 2021, ПАИ

С 3 декабря изменится расписание движения трёх автобусов, сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Изменение расписания коснётся маршрутов № 1, 2 и 118. Измененные расписания опубликованы на сайте предприятия в разделе расписания/городские маршруты и размещены на остановках.

Напомним, с 1 декабря изменяется расписание движения автобусов № 116 и 124. Сильный снегопад не повлиял на работу автобусного парка в Пскове.