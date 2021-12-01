Расписание движения трёх автобусов изменится в Пскове с 3 декабря
С 3 декабря изменится расписание движения трёх автобусов, сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».
Изменение расписания коснётся маршрутов № 1, 2 и 118. Измененные расписания опубликованы на сайте предприятия в разделе расписания/городские маршруты и размещены на остановках.
Напомним, с 1 декабря изменяется расписание движения автобусов № 116 и 124. Сильный снегопад не повлиял на работу автобусного парка в Пскове.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Чувствуйте новогодние настроение?
01 декабря 2021
Серию новогодних мероприятий проведёт псковский клуб единоборств «Спортивное единство» в декабре
01 декабря 2021
Посвящённый продвижению программы «Пушкинская карта» в Псковской области круглый стол проходит в медиацентре ПАИ