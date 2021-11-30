Сильный снегопад не повлиял на работу автобусного парка в Пскове

11:39, 30 ноября 2021, ПАИ

В Пскове сильный снегопад кардинально не повлиял на работу автобусного парка в городе. Об этом заявила и. о. заместителя председателя комитета по транспорту Псковской области Оксана Ильина в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

По ее словам, сейчас работа автобусного парка идет в штатном, обычном режиме и каких-то «крупных сбоев» не наблюдается. При этом Оксана Ильина подчеркнула, что задержки в движении городских автобусов, вероятно, возможны на тех маршрутах, где еще спецтехника не успела прочистить дорожное покрытие от выпавшего снега.

Ранее сообщалось, что в Псковской области за сутки выпало 20 сантиметров снега, но непогода не привела при этом к росту количества дорожно-транспортных происшествий. По состоянию на 09:00 в Псковской области без электроснабжения оставались 673 населённых пункта в 14 районах, более 6 тысяч человек.