Посвящённый продвижению программы «Пушкинская карта» в Псковской области круглый стол проходит в медиацентре ПАИ

15:11, 01 декабря 2021, ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации проходит круглый стол, посвящённый продвижению программы «Пушкинская карта» в Псковской области.

В заседании круглого стола участвуют представители исполнительной и законодательной власти региона, сферы культуры и туризма, задействованных в реализации программы.

В качестве спикеров выступают председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, зампредседателя регионального комитета по туризму Елена Климова, начальник Управления общественных проектов и молодёжной политики Псковской области Наталья Плявинская, и. о. первого зампредседателя регионального комитета по образованию Сергей Николаев, заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко, председатель Псковского молодёжного парламента Юлия Лысова, председатель комитета по правовым вопросам Молодёжного парламента Алина Кулик, гендиректор Псково-Изборского музея-заповедника Светлана Мельникова, начальник отдела маркетинга и связей с общественностью Псково-Изборского музея-заповедника Марина Николаева, директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова, управляющий Псковским областным центром АО «Почта банк» Евгений Кныш и руководитель активных продаж Псковского областного центра АО «Почта банк» Александр Балюков.

В ходе круглого стола будут обсуждаться вопросы продвижения культурных мероприятий программы «Пушкинская карты» в молодёжной среде, повышения информированности граждан о возможностях Пушкинской карты, способах её получения.

Напомним, с 1 сентября 2021 года стартовала всероссийская культурная программа «Пушкинская карта», призванная популяризировать среди молодёжи культурные мероприятия по всей стране.

«Пушкинская карта» – инициатива президента России Владимира Путина, озвученная им во время ежегодной прямой линии. С 1 сентября 13 миллионов граждан России от 14 до 22 лет могут получить Пушкинскую карту, на балансе которой три тысячи рублей. Эти деньги молодые люди могут потратить только в учреждениях культуры.

С 2022 года на карту зачислится уже 5000 рублей. Действовать Пушкинская карта будет на территории всей России без ограничений, то есть ей можно воспользоваться не только в регионе проживания, но и путешествуя по стране.

Для того чтобы получить Пушкинскую карту, необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить свою учётную запись и установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». В нём оформить Пушкинскую карту. Далее выбрать мероприятие из афиши в приложении и приобрести билет по карте.