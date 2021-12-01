Ольга Тимофеева назвала самое востребованное направление владельцев Пушкинской карты

15:23, 01 декабря 2021, ПАИ

Самое востребованное направление владельцев Пушкинской карты назвала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева во время круглого стола в медиацентре ПАИ 1 декабря.

«Мы находимся в рейтинге регионов с нехудшими показателями, где-то в середине, - отметила Ольга Тимофеева. – Самыми востребованными направлениями являются мероприятия БКЗ Псковской филармонии».

До конца года планируется включить ещё три учреждения, в следующем – порядка 50.

Спикер также напомнила, что главной целью программы являются повышение интереса молодёжи к культуре и развитие патриотизма. Ольга Тимофеева заметила, что Пушкинской картой можно оплачивать сеансы фильмов отечественного производства. В следующем году сумма на Пушкинской карте будет увеличена с 3 до 5 тысяч рублей.

Школьники уже получили всю необходимую информацию о Пушкинской карте. Также были организованы специальные классные часы, где учителя рассказывали, как оформить карту.

«Во многих школах в электронных дневниках учеников прописана информация о Пушкинской карте. Нам нужно выходить ещё и на вузы, пока донесения информации в таком виде там нет», - отметила Тимофеева.