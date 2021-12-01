Виктор Остренко назвал «Пушкинскую карту» интересным и качественным проектом

15:58, 01 декабря 2021, ПАИ

Вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко во время круглого стола в медиацентре ПАИ 1 декабря назвал «Пушкинскую карту» интересным и качественным проектом.

По словам вице-спикера, задумка «Пушкинской карты» стала общественной инициативой, которая будет отражать эффективность самих учреждений. «От этого появится новый репертуар, качественный состав в структуре кадров», - добавил Остренко. – Нужно увлекать молодёжь новыми подходами, использовать новые методы маркетинга в интернете».

По словам вице-спикера, нужно понимать запросы молодёжи, общаться с нею. «Хорошая идея, связанная с самой картой, что она предполагает наличие определённой суммы и человек сам делает выбор. Это должно принести нам новые подходы, новые инструменты, как работает соответствующее подразделение и на что тратятся деньги».