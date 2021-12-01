Наталья Плявинская предложила организовать выезды учреждений культуры в отдалённые районы

16:17, 01 декабря 2021, ПАИ

Начальник Управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области Наталья Плявинская во время круглого стола в медиацентре ПАИ 1 декабря заявила о необходимости рассмотреть возможность выездов учреждений культуры в отдалённые районы области с концертами и спектаклями.

Она отметила, что молодёжь из отдалённых районов области не может воспользоваться Пушкинской картой, поскольку там нет театров и музеев.

«Я беспокоюсь за ребят из районов, поэтому нужно совместно с комитетом по культуре и комитетом по образованию разработать механизм выезда ребят», - отметила Плявинская, добавив, что следует также рассмотреть возможность выездных мероприятий в районах. – Пока нет условий, будем думать, как развивать».

«Пушкинская карта» – инициатива президента России Владимира Путина, озвученная им во время ежегодной прямой линии. С 1 сентября 13 миллионов граждан России от 14 до 22 лет могут получить Пушкинскую карту, на балансе которой три тысячи рублей. Эти деньги молодые люди могут потратить только в учреждениях культуры.

С 2022 года на карту зачислится уже 5000 рублей. Действовать Пушкинская карта будет на территории всей России без ограничений, то есть ей можно воспользоваться не только в регионе проживания, но и путешествуя по стране.