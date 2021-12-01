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Общество

Классные часы о «Пушкинской карте» проведут в районных школах Псковской области

Рекомендации о проведении классных часов, посвящённых «Пушкинской карте», направлены в районные школы Псковской области. Об этом рассказала начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Юлия Комлева во время круглого стола в медиацентре ПАИ 1 декабря.

«Мы включились в этот проект очень активно, пытаемся как можно больше привлечь родителей», - отметила Комлева.

По словам спикера, было также предложено создать рубрику по данному проекту.

«Управление образования разместило в соцсетях ролик, который рассказывает про проект. Мы также готовы сотрудничать с комитетом по культуре по этому проекту», - добавила Комлева.

Напомним, с 1 сентября 2021 года стартовала всероссийская культурная программа «Пушкинская карта», призванная популяризировать среди молодёжи культурные мероприятия по всей стране.

«Пушкинская карта» – инициатива президента России Владимира Путина, озвученная им во время ежегодной прямой линии. С 1 сентября 13 миллионов граждан России от 14 до 22 лет могут получить Пушкинскую карту, на балансе которой три тысячи рублей. Эти деньги молодые люди могут потратить только в учреждениях культуры.

С 2022 года на карту зачислится уже 5000 рублей. Действовать Пушкинская карта будет на территории всей России без ограничений, то есть ей можно воспользоваться не только в регионе проживания, но и путешествуя по стране.

Для того чтобы получить Пушкинскую карту, необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить свою учётную запись и установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». В нём оформить Пушкинскую карту. Далее выбрать мероприятие из афиши в приложении и приобрести билет по карте.

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