Более 57 тысяч жителей Псковской области победили коронавирус

07:36, 02 декабря 2021, ПАИ

С начала пандемии в Псковской области вылечились от коронавируса 57 799 человек, из них 265 — за прошедшие 24 часа. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За весь период в регионе выявили 66 557 случаев коронавируса, в том числе 189 — за минувшие сутки. Умерли 1086 пациентов. Проведено 665 326 исследований на коронавирус, прирост за сутки составил 2159.

По словам Михаила Ведерникова, эксперты предупреждают, что новая волна COVID-19 может наступить быстрее обычного. Чтобы система здравоохранения её выдержала, нужно сделать всё для снижения уровня заболеваемости в регионе, уточнил губернатор.