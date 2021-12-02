Советник губернатора Псковской области станет первым гостем дискуссионного клуба в «Лофте»

09:45, 02 декабря 2021, ПАИ

Советник губернатора Псковской области Антон Сергеев примет участие в работе дискуссионного клуба в «Лофте», сообщается в группе креативного пространства в соцсети «ВКонтакте».

В рамках цикла встреч под названием «Они тоже люди?» в «Лофт» будут приглашаться псковские чиновники и депутаты, чтобы подтвердить или опровергнуть сложившиеся мифы и устоявшиеся стереотипы.

Мероприятие состоится 8 декабря в 19:00. Для того чтобы попасть на встречу, нужно заполнить заявку https://forms.gle/jnbnmSqVSuDTx4dU6, рассказать о себе, обговорить вопросы, которые вы бы хотели обсудить, и после получить подтверждение об участии по электронной почте или по телефону.

Для посещения мероприятия необходимо иметь QR-код о вакцинации или справку о недавно перенесённом заболевании.

Проект «Разговор в Лофте» – это масштабный цикл дискуссионных клубов, главная цель которого - дать молодёжи ещё одну возможность высказываться и быть услышанными.