Молодежный дискуссионный клуб может появиться в «Лофте»

10:07, 29 ноября 2021, ПАИ

В Пскове в креативном пространстве «Лофт» может начать работу молодежный дискуссионный клуб. Об этом заявил руководитель учреждения Антон Ковальский в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online».

По его словам, состоявшаяся 24 ноября в креативном пространстве «Лофт» встреча молодых художников получилась «любопытной», планируется и дальше проводить в креативном пространстве подобные встречи, сделать их постоянными.

«Дискуссия была любопытная, мы хотим продолжать и другие темы поднимать, например, как сделать «Арбат» в Пскове, чтобы он наконец-то появился, что делать с уличным искусством, с муралами, граффити. Хотим приглашать чиновников, депутатов беседовать с молодежью. Мы хотим эту тему сделать постоянной, некий дискуссионный клуб для молодежи на разные темы, чтобы молодежь могла быть услышанной, чтобы были результаты какие-то», - пояснил Антон Ковальский.

Кроме того, он анонсировал создание совместно с библиотекой имени Каверина выставки молодых художников в «Лофте».

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