Прокачать General English: студенты и преподаватели ПсковГУ освоят коммуникации без границ

10:57, 02 декабря 2021, ПАИ

Псковский государственный университет продолжает активно прорабатывать программу по развитию языковых компетенций студентов и преподавателей. Разговор с проректором по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольгой Серовой на эту тему вызвал интерес у аудитории, поэтому мы обратились к и.о. заведующего кафедрой иностранных языков для нелингвистических направлений Ирине Коренецкой с просьбой рассказать, из чего будет состоять языковой модуль и как именно он будет реализовываться в вузе.

Три ступени

– Ирина Николаевна, как проходит работа по реализации планов о введении обучающего модуля по развитию языковой коммуникации у первокурсников?

- В фокусе нашего внимания находится программа стратегического развития университета «Приоритет – 2030», которая задает основные ориентиры, которым мы должны следовать. В рамках этой программы развития мы разрабатываем обучающий модуль английского языка. Над этим трудится большая команда методистов, лингвистов с двух кафедр: кафедры европейских языков и кафедры иностранных языков. К нам также присоединились преподаватели из других вузов: из Курска, Санкт-Петербурга.

Нас всех объединил общий семинар, на котором нам удалось поговорить по поводу трансформации в англоязычном образовании. По итогам мы спроектировали трехступенчатую модель формирования иноязычной коммуникативной компетенции.

- Почему именно три ступени обучения?

- Такая структура позволит подчеркнуть непрерывность получения англоязычного образования, в процессе которого студенты придут к пониманию того, что иностранный язык уникален, и учить его необходимо.

Язык профессии

– Что предполагается на первой ступени этой модели?

- На первой ступени планируется создание курса по обучению английскому языку для общих целей – General English. Мы стартуем с входного тестирования всех новых студентов для того, чтобы распределить их на группы для оптимизации этого процесса, и организовать уже эти группы не на основе академического распределения, а на основе их уровня владения языком.

В рамках курса, который студенты осваивают на первом году своего обучения, мы развиваем их речевые умения, и здесь, конечно же, важен прежде всего коммуникативный подход. Речь идет о коммуникации без границ, когда, например, медик сможет получать необходимую информацию о новейших достижениях из зарубежной литературы, физик прочитает формулы на английском языке, а психолог поговорит со своим зарубежным коллегой.

– На втором этапе модуля английский будет введен в основные дисциплины направления, верно?

- На втором этапе реализации этой модели мы планируем запустить английский язык для профессиональных целей. Здесь начнут подключаться дисциплины профильного цикла: они будут дополнены частичной реализацией на английском языке. На этом этапе нам предстоит большая работа с преподавателями-предметниками, потому что необходимо будет разрабатывать курсы на иностранном языке. Еще одна амбициозная идея – создание онлайн-курсов на английском языке как сопровождение ко второй ступени.

– На последней ступени студенты будут применять свои знания для научных исследований?

- Третья ступень – это английский язык для академических целей. Здесь заложена идея о том, чтобы в процессе работе над научно-исследовательской темой ребята читали зарубежные источники в оригинале. Это, безусловно, откроет им окно в мир, у студентов появится возможность увидеть науку по-новому.

Плюсы для всех

– Какие еще перспективы откроются перед студентами?

Мы планируем включить в обучение международную сертификацию как дополнительную опцию. Если мы заходим на сайт какого-нибудь европейского вуза, то там, помимо условий для поступления, есть еще обязательно требование к уровню владения иностранным языком. Мы понимаем, что студенты разные, есть ребята, которые приходят с нулевым уровнем английского языка - у них будет возможность дотянуть свой уровень до необходимого им. О сертификации мы говорим для студентов уровня В2, С1, которые тоже есть на нелингвистических направлениях. Они будут иметь возможность получить такой сертификат, и это тоже их вклад в будущую карьеру. Это касается студентов всех направлений: лингвистических и нелингвистических.

Еще одно запланированное мероприятие – это курсы повышения квалификации для студентов в рамках переводоведения. Благодаря этим занятиям ребята смогут улучшить свои профессиональные навыки и компетенции на профессиональном уровне.

– Готовы преподаватели к таким нововведениям?

Так как мы говорим о создании языковой образовательной среды, невозможно ограничиваться только студенческой аудиторией. Преподаватели тоже принимают активное участие: на втором этапе реализации этой модели они подключаются с чтением лекций на английском языке.

Мы знаем, что сейчас уже есть педагоги, которые работают с иностранными студентами, и прекрасно ведут лекции на английском языке. Необходимо увеличить количество таких уникальных возможностей. В этом плане уже разработан и был утвержден курс повышения квалификации для преподавателей «Английский язык как средство обучения».

Не английский

– На какие направления обучения распространится новый опыт?

- Данная модель будет реализовываться на программах нелингвистических направлений.

– То есть по этому модулю с первого курса следующего года будут учиться все математики, филологи, юристы, инженеры, медики?

– Да, мы планируем это сделать на всех первых курсах. Это будет большая работа со стороны преподавателей, потому что это новый взгляд на методику преподавания, когда мы говорим уже об определенном результате, который хотим получить от студентов, - о свободном владении языком.

Материал подготовлен пресс-службой ПсковГУ.