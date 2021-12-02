Публикуем видео с места ДТП, где водителя разорвало на части на трассе в Псковской области

11:09, 02 декабря 2021, ПАИ

Публикуем видео с места ДТП в Невельском районе на трассе «Невель — Усвяты», в результате которого водителя разорвало на части.

Погибший вылетел через лобовое стекло. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Напомним, что, по предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением и столкнулся с фурой. В результате столкновения машина съехала в кювет.