Публикуем видео с места ДТП, где водителя разорвало на части на трассе в Псковской области
Публикуем видео с места ДТП в Невельском районе на трассе «Невель — Усвяты», в результате которого водителя разорвало на части.
Погибший вылетел через лобовое стекло. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Напомним, что, по предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением и столкнулся с фурой. В результате столкновения машина съехала в кювет.
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Публикуем видео с места ДТП, где водителя разорвало на части на трассе в Псковской области
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