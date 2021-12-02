Открыт кол-центр по сбору вопросов от граждан к прямой линии Михаила Ведерникова

11:40, 02 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области начал работу кол-центр, который будет собирать вопросы от населения для прямой линии губернатора региона Михаила Ведерникова.

Звонки принимаются по бесплатному номеру — 8 800 222 98 29. Кол-центр работает каждый будний день с 9.00 до 18.00.

Сама прямая линия главы региона с жителями состоится в декабре в прямом телевизионном эфире на канале «Россия-24». Это традиционный формат общения Михаила Ведерникова с населением, в ходе которого решаются многие актуальные и злободневные для граждан вопросы. Каждый раз в ходе подготовки к прямому эфиру от жителей поступают сотни обращений, которые затрагивают важнейшие сферы жизни области: здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальное обслуживание, дорожная сеть, транспорт, образование и культура. Эта прямая линия губернатора будет пятой по счету.