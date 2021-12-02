В Псковской области ожидается похолодание после 8 декабря

12:58, 02 декабря 2021, ПАИ

После 8 декабря ночные температуры в Псковской области могут понизиться до -15 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Днем будет от -10 до -5. «До 15-18 декабря синоптики прогнозируют зимнюю погоду со снегопадами, минусовыми температуры, хорошим северным, восточным, северо-западным ветром», - уточнила Тала Нещадимова.

Напомним, 7 и 8 декабря в Псковскую область придёт очередной снежный циклон.