В Псковской области ожидается похолодание после 8 декабря
После 8 декабря ночные температуры в Псковской области могут понизиться до -15 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
Днем будет от -10 до -5. «До 15-18 декабря синоптики прогнозируют зимнюю погоду со снегопадами, минусовыми температуры, хорошим северным, восточным, северо-западным ветром», - уточнила Тала Нещадимова.
Напомним, 7 и 8 декабря в Псковскую область придёт очередной снежный циклон.
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