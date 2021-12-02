Публикуем видео с места столкновения фуры и легкового автомобиля в Великолукском районе

13:40, 02 декабря 2021, ПАИ

Публикуем видео с места столкновения фуры и легкового автомобиля в Великолукском районе. В результате ДТП водителя автомобиля «Рено» госпитализировали сотрудники скорой помощи.

Напомним, что на 469-м километре автодороги Москва - Балтия в Великолукском районе недалеко от деревни Касьяново водитель автомобиля «Рено Лагуна», 53-летний мужчина, ехал со стороны Балтии в сторону Москвы. По предварительной информации, мужчина не учел сложные погодные условия - автомобиль занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с большегрузом «Скания» под управлением 44-летнего мужчины.