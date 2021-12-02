Форум социально ориентированных НКО Псковской области «Содействие» пройдет на базе ПсковГУ

14:18, 02 декабря 2021, ПАИ

IX Форум социально ориентированных НКО Псковской области «Содействие» пройдет на базе ПсковГУ. Об этом сообщила начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 декабря.

Наталья Плявинская отметила, что рада тому, что форум пройдет в офлайн-режиме.

«Последние два года не был реализован запрос общественников, чтобы встретиться и пообщаться вживую. Ресурс встречи важен для общественников: общаясь с похожими людьми, они подпитываются энергетикой смыслов, ради которой занимаются общественной деятельностью», - сказала Плявинская.