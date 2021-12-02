Федеральные спикеры примут участие в IX Форуме СОНКО Псковской области «Содействие»

14:59, 02 декабря 2021, ПАИ

В IX Форуме СОНКО Псковской области «Содействие» примут участие федеральные спикеры. Об этом рассказала заместитель директора Центра молодёжи и общественных инициатив Олеся Назарой во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 2 декабря.

В мероприятии примут участие Общественная палата РФ, директор благотворительного фонда Владимира Потанина Ирина Лапидус, генеральный директор АНО Центр качества «ОКНО» Илона Южакова. Также участие примут региональные эксперты.

Основными темами форума станут финансовая грамотность, продвижение социальных сетей, социальная журналистика.

«Будут также специалисты по маркетингу, потому что большинство мероприятий перешло в режим онлайн и навыки работы с интернетом у общественников провисли», - добавила Назарой.