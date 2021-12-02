Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Федеральные спикеры примут участие в IX Форуме СОНКО Псковской области «Содействие»

В IX Форуме СОНКО Псковской области «Содействие» примут участие федеральные спикеры. Об этом рассказала заместитель директора Центра молодёжи и общественных инициатив Олеся Назарой во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 2 декабря.

В мероприятии примут участие Общественная палата РФ, директор благотворительного фонда Владимира Потанина Ирина Лапидус, генеральный директор АНО Центр качества «ОКНО» Илона Южакова. Также участие примут региональные эксперты.

Основными темами форума станут финансовая грамотность, продвижение социальных сетей, социальная журналистика.

«Будут также специалисты по маркетингу, потому что большинство мероприятий перешло в режим онлайн и навыки работы с интернетом у общественников провисли», - добавила Назарой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

02 декабря 2021

Наталья Плявинская: В Псковской области обновился состав активно работающих НКО
02 декабря 2021

Снегопад и метель ожидаются в Псковской области 3 декабря
02 декабря 2021

Скончался почетный гражданин Пскова Николай Федотов
02 декабря 2021

Предстоящий IX Форум СОНКО Псковской области «Содействие» обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
02 декабря 2021

Более 325 млн рублей направили на социальные выплаты жителям Псковской области
02 декабря 2021

Движение на участке трассы М-9 «Балтия» открыли в Псковской области
02 декабря 2021

Публикуем видео с места столкновения фуры и легкового автомобиля в Великолукском районе
02 декабря 2021

Псковичам рекомендовали проводить новогодние корпоративы в небольших компаниях

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...