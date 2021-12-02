Наталья Плявинская: В Псковской области обновился состав активно работающих НКО

15:20, 02 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области обновился состав активно работающих НКО. Об этом сообщила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 2 декабря.

По словам спикера, костяк участников IX Форум СОНКО Псковской области «Содействие» сформирован из тех, кто давно работает в регионе.

«За последние два года обновился состав активно работающих НКО, появились новые организации, которые амбициозно вошли на это поле, - отметила Плявинская. – Они сразу же стали получателями грантов на федеральных и региональных уровнях».