Михаил Ведерников доложил Голиковой об эпидситуации в Псковской области

16:21, 02 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании под руководством зампредседателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, посвященном текущей эпидобстановке и ходу вакцинации от COVID-19. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

Он доложил о ситуации в Псковской области: третью неделю наблюдается тенденция к снижению заболеваемости, благодаря чему уже начали возвращать часть перепрофилированного фонда к плановой работе.

Вместе с тем реанимационные койки по-прежнему загружены более чем на 90%. Кроме этого, отмечаются риски по распространению нового «африканского штамма», и регион должен быть готов к любому развитию событий.

Михаил Ведерников подчеркнул, что приоритетной задачей остаётся организация прививочной кампании. План выполнен на 60,3%, доля вакцинированного взрослого населения составляет 46,9%. Сейчас особое внимание уделяется пожилым людям, беременным женщинам и молодёжи (в силу активных социальных контактов среди студентов растет заболеваемость).

Также губернатор обозначил проблему записи на вакцинацию через «Госуслуги» – из-за технического сбоя с 28 ноября многие физически не могли записаться на прививку. Выявленную ошибку в работе одного из ключевых каналов записи оперативно исправят.

Михаил Ведерников подчеркнул, что приоритетная задача – максимально снизить уровень заболеваемости и наращивать темпы вакцинации. По его словам, для этого будет сделано всё необходимое.