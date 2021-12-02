Глава Пскова поднялась в рейтинге упоминаемости среди первых лиц столиц субъектов СЗФО
Среди первых лиц столиц субъектов СЗФО глава Пскова Елена Полонская поднялась на три строчки рейтинга и заняла четвёртое место, набрав медиаиндекс 4 426,1 (показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда). Такие данные приводит компания «Медиалогия» по результатам ноября.
Глава администрации Пскова Борис Елкин сохранил позиции и остался на втором месте. Его медиаиндекс составляет 7 661,0.
Первое место в рейтинге занял глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский.
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