Проект по творческой переработке старых вещей выдвинут на «Народное признание» в номинации «Экомышление»

16:55, 02 декабря 2021, ПАИ

На соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Экомышление» выдвинут проект по творческой переработке старых вещей, который реализует Татьяна Васильева. Заявку прислала сама автор и создатель текстильных сумок и украшений.

Она поддерживает идею апсайклинга: творчески перерабатывает старые вещи. «Шью неповторимые красивые сумки, рюкзаки, создаю аксессуары из отслужившей своё одежды. Текстильная промышленность очень токсична для природы, а моё творчество не вредит ей (применяю натуральные красители, использую технику экопринт) и является практически безотходным. Своим творчеством создаю не только индивидуальные образы в одежде, но и вношу свой небольшой вклад в защиту окружающей среды», - рассказала Татьяна Васильева

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.