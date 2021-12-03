Военные врачи приедут в Псковскую область для помощи в борьбе с COVID-19

10:40, 03 декабря 2021, ПАИ

Сводный отряд из 30 военных медиков отправлен в Псковскую область для оказания практической помощи медицинским организациям региона в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Решение принял министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в связи с обращением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Псковскую область направлены специалисты медицинской службы Вооруженных Сил РФ из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций, дислоцированных на территории Западного военного округа.

В составе врачебно-сестринских бригад есть военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.