Михаил Ведерников: Мы смогли сформировать серьезную ресурсную базу для развития некоммерческого сектора

12:04, 03 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поприветствовал участников 9-го регионального форума социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) «Содействие», который стартовал в пятницу, 3 декабря, в Пскове. Участникам форума губернатор пожелал плодотворной работы и успешной реализации проектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В приветственном адресе глава региона обратил внимание, что последние три года ведущая тема форумов НКО - формирование сильного и профессионального некоммерческого сектора, который способен реализовывать значимые и ресурсные социальные проекты. В этой части Михаил Ведерников отметил уже имеющиеся серьезные достижения. Так, в прошлом году в рамках федеральных конкурсов общими усилиями НКО в Псковскую область на решение самых насущных вопросов было привлечено более 100 млн рублей. В этом году при поддержке Фонда президентских грантов существенно усилена и региональная поддержка — объем грантовых средств увеличен в 2 раза и составляет более 20 млн рублей. Кроме того, дополнительно проведено софинансирование проведения муниципальных конкурсов. Этим инструментом воспользовались 5 районов, которые получили от 50 до 100 тыс. рублей.

Еще одним из важнейших достижений года стало открытие Центра молодежи и общественных инициатив. В перспективе для максимального охвата активного населения проектные офисы появятся во всех районах Псковской области, добавил губернатор.

«Объединив усилия, мы смогли сформировать серьезную ресурсную базу для развития некоммерческого сектора. Наши областные практики активно изучаются и внедряются в других субъектах РФ. Наши достижения отмечают на федеральном уровне. В рейтинге НКО, который составляет Общественная палата РФ, наш регион за год поднялся с 62-го на 26-е место — это очень серьезный результат. Уверен, у всех вас огромный потенциал. И этот форум позволит сделать очередные шаги в сторону развития ваших организаций и повышения качества вашей деятельности», — подчеркнул Михаил Ведерников и выразил готовность продолжать оказывать всестороннюю помощь и поддержку социально значимым инициативам.

Мероприятия форума «Содействие» проходят на базе Псковского государственного университета. В них принимают участие 120 представителей более 100 социально ориентированных НКО региона. Часть экспертов и спикеров выступают в режиме онлайн.

Для участников подготовлена обширная просветительская и образовательная программы. Представители СОНКО смогут также ознакомиться с десятью презентационными площадками соучастников и узнать об их опыте развития организаций, в том числе с помощью привлечения грантовых средств.

Кроме того, в рамках форума ряду представителей НКО за реализацию общественных проектов на территории региона будут вручены благодарственные письма губернатора Псковской области. Отметят и специалистов профильного управления администрации области за активную поддержку некоммерческого сектора. Некоторые СОНКО получат денежные сертификаты на реализацию своих проектов.

Организаторами форума являются управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, АНО «Центр молодежи и общественных инициатив», Общественная палата Псковской области совместно с Общественной палатой РФ, Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» при содействии администрации Псковской области и благотворительного фонда «Святой равноапостольной княгини Ольги».