Псковского гинеколога Елену Егорову выдвинули на «Народное признание»

15:58, 03 декабря 2021, ПАИ

Врача-гинеколога многопрофильной клиники MEDICA Елену Егорову выдвинули на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Призвание». Заявку прислали благодарные пациенты.

Они заявили, что Елена Егорова — прекрасный врач, который отличается высочайшим профессионализмом и чутким отношением к своим пациентам, все подскажет, объяснит, успокоит, подбодрит и поддержит. «Самое главное, Елена Викторовна помогает обрести женщинам самый главный статус в жизни — статус мамы», - говорится в заявке.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.