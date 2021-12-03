В Псковской области уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 59%
В Псковской области уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 59 %, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Согласно официальной информации, вакцинацию первым компонентом в Псковской области прошли 269 898 человек. Полностью вакцинировались против COVID-19 – 242 347 граждан.
В целом по России коллективный иммунитет к COVID-19 достиг показателя в 53,7 %.
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