В Псковской области уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 59%

16:01, 03 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 59 %, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Согласно официальной информации, вакцинацию первым компонентом в Псковской области прошли 269 898 человек. Полностью вакцинировались против COVID-19 – 242 347 граждан.

В целом по России коллективный иммунитет к COVID-19 достиг показателя в 53,7 %.