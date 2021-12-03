ФОТОФАКТ: Оригинальный способ транспортировки контейнеров для ТКО «изобрели» сотрудники «Экопрома»

16:11, 03 декабря 2021, ПАИ

Оригинальный способ транспортировки контейнеров для ТКО «изобрели» сотрудники «Экопрома», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. «Ну мусор же вывозить как-то надо!» - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что снегопад в Псковской области 3 декабря осложняет вывоз ТКО.