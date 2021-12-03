Проект Стругокрасненской школы представили на IX Форуме СОНКО «Содействие»

19:11, 03 декабря 2021, ПАИ

Педагог из Стругокрасненской школы приняла участие в IX форуме социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие». Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Заместитель директора по социальным вопросам МБОУ «Стругокрасненская СОШ» Алёна Лоташева в рамках форума рассказала о реализации проекта «Сороковой Бор - память партизанской славы». Его разработали сами педагоги.

«Привлечение подрастающего поколения к сохранению памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны - наша обязанность. Деятельное участие ребят в различных проектах, в качестве волонтеров - лучший способ формирования гражданской позиции» - отметила педагог.

По инициативе главы региона Михаила Ведерникова администрация Псковской области уже несколько раз оказывала финансовую поддержку проекту.