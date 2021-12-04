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Общество

Часть управляющих компаний в Пскове постарались не заметить снегопад – Михаил Ведерников

«На этой неделе в Псковскую область пришла настоящая зима, которую сопровождал многодневный и достаточно сильный снегопад, местами с метелью. По обращениям вижу, что десятки дворов в Пскове так и остались завалены снегом», – констатировал губернатор Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении.

По его словам, многие управляющие компании «отработали по максимуму возможностей, но были и те, кто постарался снегопад не заметить».

«Уже разбираемся с ними адресно – будут штрафы, реакция со стороны контролирующих органов и соответствующих структур. Это их прямая обязанность перед жителями, которую они должны полностью выполнять. Деньги за это они получают исправно», – подчеркнул губернатор.

Он также обратил внимание, что городская администрация, подрядчики, отвечающие за уборку города, и дорожные службы сделали всё возможное, чтобы максимально быстро расчищать основные магистрали и проходные пешеходные тротуары.

«В общей сложности было задействовано более 50 единиц техники, и ещё 80 человек убирали снег вручную. Были организованы ночные смены, то есть в целом работа шла круглосуточно. Несколько тысяч кубометров снега было вывезено, и нужно объективно признать: результат был виден, за что большое спасибо дорожникам и коммунальщикам. В этом году про Псков нельзя сказать, что зима у нас наступила внезапно. Другое дело, что местами не хватало техники – такая проблема есть, и мы будем отдельно обсуждать этот вопрос с Борисом Андреевичем [Елкиным, главой администрации Пскова]», – заявил губернатор.

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