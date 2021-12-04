Сергей Кириенко пообещал выполнить желание девочки из Псковской области

00:06, 04 декабря 2021, ПАИ

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко принял участие в проекте «Ёлка желаний». Он снял с ели ёлочную игрушку, на которой было написано желание девочки из Псковской области. Об этом сообщил Telegram-канал информационного агентства «Известия».

«Екатерина Данцева. Псковская область. Мечтает об электрогитаре. Понял. Пошёл искать электрогитару», — сказал Кириенко.

Всероссийская предновогодняя акция «Ёлка желаний» стартовала 15 ноября.

Заявки начали принимать в полночь, а уже к середине дня их количество составило более 2 тысяч, что является абсолютным рекордом за все годы проекта.

Акция «Ёлка желаний» проходит и в Пскове.