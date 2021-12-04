Ночью проходили уборка и вывоз снега за пределы города Пскова

09:30, 04 декабря 2021, ПАИ

Уборка и вывоз снега за пределы города проходили ночью в Пскове. Об этом глава администрации Пскова Борис Елкин сообщил в своём Instagram-аккаунте.

«Продолжаем уборку и вывоз снега», – добавил Елкин и опубликовал фотографии контрольного объезда города утром.

Ранее сообщалось, что Псков круглосуточно убирают 50 единиц техники и 80 рабочих. Снег вывозят на площадку в Ваулиных Горах.