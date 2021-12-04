Ночью проходили уборка и вывоз снега за пределы города Пскова
Уборка и вывоз снега за пределы города проходили ночью в Пскове. Об этом глава администрации Пскова Борис Елкин сообщил в своём Instagram-аккаунте.
«Продолжаем уборку и вывоз снега», – добавил Елкин и опубликовал фотографии контрольного объезда города утром.
Ранее сообщалось, что Псков круглосуточно убирают 50 единиц техники и 80 рабочих. Снег вывозят на площадку в Ваулиных Горах.
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