Михаил Ведерников: «Единая Россия» реальными делами доказывает свою результативность

17:54, 04 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников после участия в XX съезде партии отметил, что «Единая Россия» приобрела большое количество единомышленников и широкую поддержку жителей страны. Также глава региона заявил о том, партия доказывает свою результативность реальными делами, сообщили на сайте администрации Псковской области.

Также он отметил, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу партии и рассчитывает на неё как на мощную надёжную политическую силу.

Также глава региона подчеркнул, что работа в команде «Единой России» — это доверие тысяч людей, которое нужно оправдывать ежедневным трудом. Губернатор заметил, что партия всегда умела слушать и слышать каждого человека, не оставлять без внимания накопившиеся проблемы.

«Уверен, с поддержкой наших избирателей мы добьёмся всех поставленных целей», — подытожил Михаил Ведерников.