О книге псковских сказок и музее в деревне Платишино рассказал Михаил Ведерников

15:29, 05 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как познакомиться со сборником псковских сказок, и пригласил жителей области в музей деревенского быта в Платишино. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

Михаил Ведерников ответил псковичам, которые интересовались, где можно прочесть опубликованный недавно сборник «Псковские сказки».

«Недавно рассказывал о выходе сборника псковских сказок. Многие спрашивали, можно ли где-то их почитать в неадаптированном варианте. Можно: наша областная научная библиотека давно оцифровала и выложила через сервис Vivaldi книгу «Псковские сказки». Издание легко найти в «Яндексе» по запросу «Псковские сказки», это буквально третья ссылка в поиске», – рассказал глава региона.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что у каждой записи указано имя рассказчика. Например, одну из них передала исследователям Ирина Ефимовна Петрова из деревни Платишино Красногородского района.

«Как отмечают авторы сборника, её вариант сказки интересен тем, что в нём указана «связь сюжета с древним обрядом проводов стариков на тот свет».Текст короткий, с достаточно суровым северным юмором. И многие сказки по характеру и духу аналогичные – это далеко не всегда детское чтение, но однозначно интересное», – подчеркнул губернатор.

В дополнение глава региона порекомендовал тем, кто хочет ощутить атмосферу русской старины, посетить комнату деревенского быта в Платишинском сельском клубе.

«Всё можно увидеть непосредственно на месте: какими были традиционные ремёсла, как жили люди в те времена. Можно легко представить, что именно в таких интерьерах рассказывались старинные сказки. В 2019 году клуб заслуженно стал одним из победителей областного смотра-конкурса «Клуб года», а на экспозиции часто приглашаются школьники из соседних населённых пунктов (и по фото хорошо видно, что выставки ребятам действительно по душе). Благодарю клуб за отличную работу! Продолжайте в том же духе! Это очень интересно!» – подытожил Михаил Ведерников.