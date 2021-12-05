Чайно-пряничная лавка «Званица» выдвинута на соискание премии «Народное признание»

22:03, 05 декабря 2021, ПАИ

Чайно-пряничная лавка «Званица» претендует на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2021». Номинировала лавку покупательница Алёна Рябинина на номинацию «Открытие».

«14 августа 2021 года была открыта средневековая лавка с фермерскими продуктами, приготовленными по воссозданным рецептам XIV века. Лавка открыта в центре города в историческом здании, интерьер представлен в исторической направленности. Всё вкусно и полезно. Помимо фермерских продуктов в лавке представлены древние настольные игры разных эпох, а также уникальные изделия ручной работы местных мастеров», - говорится в заявке.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.