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Митрофанов день наступил по народному календарю

6 декабря отмечается память Митрофана Воронежского — епископа Русской церкви, который жил в XVII-XVIII веках и был причислен к лику святых. Об этом сообщает calend.ru.

Митрофан родился в семье благочестивых родителей. Он был женат и имел сына, но в 40 лет стал вдовцом и принял монашеский постриг в Золотниковской пустыни. Позже стал настоятелем этой обители. В 1682 году Митрофана назначили епископом Воронежским.

Он заботился об укреплении православия и позиций церкви, занимался возведением новых обителей, принимал меры для повышения нравственного уровня духовных лиц, боролся со старообрядчеством. Кроме того, Митрофан помогал Петру I, который организовал в Воронеже корабельную верфь для строительства молодого российского флота.

В народе на Митрофана предсказывали погоду на лето. Если в этот день шёл мелкий снег и дул ветер с севера, то 6 июня должен был пролиться холодный дождь.

В Митрофанов день устраивали гуляния — собирали со всех домов муку, пекли пироги и варили пиво. Застолье сопровождалось разными играми. В этот день праздновали становление санного пути по снегу.

Кроме святого Митрофана в этот день чествовали святого Александра Невского. Люди поминали павших воинов и гадали об ушедших на войну. Для этого пекли три булки, в одну из которых клали крест, после этого их раскладывали по дому: одну — на порог, другую — на лавку, третью — на полку у образов. Если булка с крестом оказывалась на пороге, то солдат скоро должен был вернуться домой, если же у образов — то он мог погибнуть в битве.

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